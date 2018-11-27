شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف خسائرها بفعل أنباء ضخ السعودية مستوي قياسي من الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، يأتي هذا التراجع بفعل الأنباء عن ضخ السعودية"أكبر منتج للنفط فى أوبك" مستوى قياسي من الإنتاج خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

بحلول الساعة 09:05جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 51.52$،وسجل أعلى مستوي 51.68$ ،وأدنى مستوي 50.70 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 59.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.38$ ،وسجل أعلى مستوي 60.65$ ،وأدنى مستوي 59.49$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.4% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 50.09$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بنسبة 2.6% ، بعدما سجلت يوم الجمعة مستوى 58.42$ للبرميل، الأدنى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وفقدت أسعار النفط العالمية متوسط 11.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى سابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ حزيران/يونيو 2015 ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى أربع سنوات.

ومنذ مطلع هذا الشهر،انخفضت أسعار النفط بأكثر من 21% ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق ،خاصة مع ضخ كبار المنتجين بالعالم مستويات قياسية من الإنتاج.

تتردد أنباء قوية بالسوق حول قيام المملكة العربية السعودية بضخ مستوي قياسي من الإنتاج فى تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ،وأشار مصدر فى صناعة النفط لوكالة رويترز أن الرياض تضخ حاليا ما بين 11.1 مليون إلى 11.3 مليون برميل يوميا.

تأتي تلك الخطوة السعودية المتوقعة كاستجابة لضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى ضخ مزيد من الإنتاج ودفع الأسعار إلى الانخفاض ،وحتى تتفادى الرياض غضب الإدارة الأمريكية بعد التورط فى مقتل الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي".

وحتى الآن لم تتضح الصورة كاملة حول ما إذا كان باقي منتجي أوبك والحلفاء من خارجها وعلى رأسهم روسيا على علم بتلك الخطوة السعودية ،وفى حال كانت خطوة منفردة قد تعيق ذلك تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية تخص خفض الإنتاج العالمي.