شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني قرب أدنى مستوى فى 14 شهرا مع استمرار عمليات البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى 14 شهرا ، فى ظل صعوبة التداول مجددا أعلى مستوى 4,000$ لكل وحدة بتكوين ، خاصة مع استمرار عمليات بيع الأصول الرقمية وتوالي خروج سيولة استثمارية من السوق.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:35بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,660$ بانخفاض قدره 67$ بنسبة 1.8%،حيث سعر الافتتاح عند 3,727$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,800$ ، و أدنى سعر عند 3,637$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 5.3% ، لتستأنف خسائرها التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 14 شهرا عند 3,474$ لكل وحدة بتكوين.

وانخفضت أكبر عملة رقمية بالعالم"البتكوين" بنسبة 29% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر آذار/ماس الماضي ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على السوق الرقمية.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 121 مليار$ ، وسجلت يوم الأحد إجمالي 114 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب / أغسطس 2017.

وبفعل تسارع عمليات البيع مؤخرا بالسوق نزلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة من 210مليار$ فى 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى 114 مليار$ يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر ، بما يعدل انخفاض بنسبة 45%.

بعد الانهيار الأخير فى الأسعار يعتقد البعض بوجود رد فعل قادم وارتفاع قوى ، يعمل على تحول السوق من الحالة الهابطة إلى الحالة الصاعدة ، وهذا الأمر من الصعب حدوثه على الفور فى الوقت الراهن ، حيث يعتقد مايك نوفوغراتز مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال أن عملية التحول تلك قد تتم فى العام المقبل.

ويؤكد بعض خبراء السوق الرقمية إنه لا يزال هناك الكثير من المستثمرين بالسوق على الرغم من حالته الراهنة ،لكن فى حال هبوط أسعار البتكوين دون مستوي 3,000$ فإن السوق الرقمية سوف تكون فى وضع حرج جدا مع تدافع المستثمرين للخروج.

وبسبب الانهيار الأخير فى السوق ، شهد قطاع تعدين العملات المشفرة انخفاضا كبيرا فى أرباح القائمين بالتعدين ،لذلك قام بعض القائمين بالتعدين فى الصين ببيع معدات تعدين العملات المشفرة بالوزن وليس بالوحدة.