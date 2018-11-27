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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحوم حول الدعم الأولي– تحليل -27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
تأثر سعر النحاس بضغوط سلبية إضافية ليجبره ذلك على الاستقرار حول الدعم الأولي المتمركز عند 2.7300 كما هو واضح بالرسم المرفق, لابد من التخلص من الضغوط السلبية ليدعم ذلك الاتجاه الصاعد والذي يستهدف بشكل أولي مستوى 2.8500 وصولا نحو 2.9500 بتداولات الفترة القادمة.
أما في حال تسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد بشكل مؤقت لحين اختباره لدعم القناة الصاعدة بوصوله نحو 2.6700 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7300 و 2.8500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الأولي
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