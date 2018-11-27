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شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على تداولات سعر البلاتين– تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
لا تغيير على تداولات سعر البلاتين باستقراره المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة المتمثل عند 835.00 لهذا اليوم, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتشكيل تداولات إيجابية جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 871.00 و 900.00 على التوالي.
نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيؤكد استسلامه لسيطرة الميل الهابط ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بهبوطه نحو 814.00 و 775.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 835.00 و 871.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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