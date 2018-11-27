شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتأثر بتعارض المؤشرات- تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديم تداولات جانبية إضافية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 بينما يتمركز المتوسط المتحرك 55 حول مستوى 146.15 ليشكل بدوره مقاومة إضافية أمام التداولات الحالية. لذلك وبثبات المقاومة المستقرة عند 146.15 سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة ولنذكر بتمركز الأهداف حول مستوى 144.05 وصولا لمستوى 142.60 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق. نطاق التداول المتوقع ما بين 146.15 و 144.05 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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