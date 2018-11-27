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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحوم دون المقاومة- تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا بشكل سلبي دون مقاومة القناة الهابطة الممتدة حاليا نحو 128.95 ليدعم ذلك الترجيح السلبي المقترح سابقا, نتوقع باكتساب السعر لعزم سلبي جديد البدء بتشكيل تداولات سلبية قوية ليستهدف بذلك مستوى 127.80 وبتحرره من هذا الحاجز ستمتد التداولات نحو 126.60 خلال الفترة القادمة.
تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية ليزيد بذلك من فرص اكتسابه للعزم السلبي والمطلوب لتسجيل الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.95 و 127.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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