شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم هنكل يقدم تصحيح ايجابي - تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة فوق المقاومة الأولية المستقرة عند 90.40 مؤجلا بذلك الهجوم السلبي بتشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة وتحقيقه لمستوى 92.55. ثبات التداولات فوق المقاومة المخترقة مؤخرا يدعونا لترجيح المزيد من التداولات التصحيحية الصاعد لحين اختبار السعر لمقاومة القناة الهابطة الرئيسية والممتدة حاليا نحو 95.65. كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يدعم الإيجابية اللحظية بتقديمه لعزم إيجابي جديد ليزيد من فرص تحقيق السعر للهدف التصحيحي المقترح سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 90.50 و 94.35 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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