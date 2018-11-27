شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الثلاثاء مع قيادة كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية لمسيرات تحقيق المكاسب وارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بالإضافة إلى ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية، بينما انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، ويأتي ذلك عقب جلسة إيجابية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت.

وفي ظلال تطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه فعليات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الذي سوف تبدأ يوم الجمعة المقبلة والتي من المرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامشها وسط آمال الأسواق في توصلهم إلى اتفاق تجاري وحلحلة التوترات التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.43% وليربح 7.03 نقطة ويصل إلى المستوى 1,639.23، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 59.32 نقطة ويصل إلى المستوى 21,871.32.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.47% ليربح 14.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,155.98. وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.41% ليربح هو الأخر 10.47 نقطة ويصل إلى المستوى 2,586.28.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 0.44% ليخسر 116.34 نقطة ويصل إلى المستوى 26,259.84. بينما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربح 4.21 نقطة ويصل إلى المستوى 2,087.23.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.27% ليربح 23.69 نقطة ويصل إلى المستوى 8,686.06، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.49% ليربح هو الأخر 27.63 نقطة ويصل إلى المستوى 5,699.20.