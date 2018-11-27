الان تتابع وزير النقل: دمج مؤسسة السكك الحديدية وشركة «سار» في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن يتم الانتهاء من دمج المؤسسة العامة لسكك الحديد وشركة “سار” نهاية الربع الأول من العام القادم.مضيفاً بأنه يتم حاليا تطوير العقود الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الموانئ.

وقال في تصريحات لقناة CNBC عربية أن وزارته في طور مراجعة استراتيجية تخصيص المطارات.