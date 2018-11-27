شكرا لقرائتكم خبر عن CIB: اتفاق مع المالية على تطبيق المعالجة الضريبية على الأذون والسندات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك التجارى الدولى "CIB"، إن اتحاد بنوك مصر استقر بعد مناقشات مع وفد من وزارة المالية، حول آليات وتفاصيل تطبيق تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بشأن المعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة، على تطبيق تلك التعديلات على الإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الدين، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى، وستقوم الوزارة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافى أرباج البنوك بشكل ربع سنوى.

وأضاف البنك، فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن تطبيق التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل سيتم الالتزام بها فور إقرارها من مجلس النواب، منوها إلى أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستوى 22%.