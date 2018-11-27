شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع تطبق إجراءات المصدر على أسهم "بوبا للتأمين التعاوني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجاري.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد أقرت، خلال نوفمبر الجاري، الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 50%، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين.

ومن المقرر أن يرتفع رأس المال من 800 مليون ريال إلى 1.2 مليار ريال، وذلك عن طريق تحويل مبلغ 400 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم، بزيادة قدرها 40 مليون سهم.

وتهدف الشركة من الزيادة في رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكنها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة.

واحتسبت السوق المالية "تداول" نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 69.9 ريال لجلسة اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر الجاري.

هذا وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "ايداع" بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجاري.

وكان مجلس إدارة بوبا قد وافق، في أبريل الماضي، على زيادة رأس مال الشركة، عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 50% من قيمة رأس المال.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 432.99 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح 399.44 مليون ريال في الفترة المقابل من العام 2017.