شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" توقع الوثائق النهائية لبيع خمسة أصول مع "أبوظبي الوطنية للفنادق" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار العقارية عن توقيع شركة أعمال الضيافة والترفيه "مجموعة إعمار للضيافة"- المملوكة لإعمار بالكامل- الوثائق النهائية مع "أبوظبي الوطنية للفنادق"، لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي.

وأعلن الطرفان، وفقاً لبيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، عن أن إغلاق الصفقة خاضع للوفاء بعدد من الشروط، ومن المتوقع استكمالها بنهاية 2018 أو مطلع 2019.

وبموجب الصفقة، ستدخل "أبوظبي الوطنية للفنادق" في اتفاقيات إدارة طويلة الأمد مع "مجموعة إعمار للضيافة" حيث ستواصل الأخيرة تشغيل الأصول المنضوية تحت مظلة العلامتين التجاريتين "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات".

وحسب البيان، تضم محفظة الفنادق كلاً من "العنوان دبي مول" و"العنوان بوليفارد" و"العنوان مرسى دبي" و"فيدا وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة" مع نحو 1000 غرفة إجمالاً.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، خلال نوفمبر الجاري، عن إجراء شركة أبوظبي الوطنية للفنادق محادثات لشراء بعض المباني الفندقية من شركة إعمار العقارية.

كذلك أعلنت إعمار العقارية عن قيامها بإجراء مباجثات مع أطراف متعددة بخصوص قيام إعمار ببيع بعض الفنادق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 4.16 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبارتفاع نسبته 4%.