شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاء للتأمين" تحصل على تصنيف ائتماني من الفئة "A3" من وكالة موديز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن منحها تصنيفا ائتمانيا من الفئة (A3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الواقع الائتماني المستقل للشركة يعكس قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية، بالإضافة إلى قوة وجودة الأصول المدفوعة.

كذلك يدل التصنيف على مستوى كفاية رأس المال القوي، بالإضافة إلى الربحية الأخيرة الجيدة، فضلاً عن كفاية الاحتياطي الجيدة.

وجدير بالذكر أن الشركة حصلت على تقرير تأكيد تصنيف BBB+ للقوة المالية، بتاريخ 30 يناير الماضي، من قبل ستاندرد أند بورز.

هذا وتم رفع النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، كما أكدت الوكالة تصنيف GcAA+ للقوة المالية بمعايير خليجية.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها تراجعاً في الأرباح بلغ 14.8% خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 95.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 112.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.