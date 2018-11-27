شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير" تفتتح معرضاً جديداً بالخرج باستثمارات تبلغ 24 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للتسويق عن افتتاحها معرضاً بمحافظة الخرج، بتاريخ أمس الإثنين، ليصبح المعرض الخامس والأربعين للمكتبة في المملكة، والرابع والخمسين من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المعرض بلغ 24 مليون ريال.

ويقع المعرض بمخطط غرناطة على طريق الملك عبدالله بمحافظة الخرج، على مساحة 4.460 ألف متر مربع.

وحسب البيان، تبلغ نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 68% من إجمالي الموظفين بالمعرض.

وأفادت الشركة، بأن الأثر المالي لهذا المعرض سيظهر اعتباراً من الربع الرابع من العام 2018، علماً بأن هذا المعرض هو الرابع الذي تم افتتاحه عام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة افتتحت، في أغسطس الماضي، معرضاً بمدينة خميس مشيط، بحجم استثمارات بلغ 29 مليون ريال.

وأعلنت الشركة، في مارس الماضي، عن افتتاح معرض جديد بمحافظة حفر الباطن، بحجم استثمارات بلغ 32 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت عن افتتاح معرض جديد في مدينة تبوك، خلال يناير الماضي، بحجم استثمارات بلغ 32 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغ 651.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 588.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.