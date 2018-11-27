شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الدوائية" تبحث عزل أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في 10 يناير المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 10 يناير المُقبل، للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستصوت أيضاً على عزل أعضاء لجنة المراجعة.

وقالت الشركة، بأن عملية العزل سيتم بناءً على الطلب المقدم من المساهم أمين بن محمد شاكر الذي يملك نسبة تزيد عن (5%) من رأس مال الشركة.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة (الحادية عشر) القادمة والتي تبدأ من تاريخ عقد اجتماع الجمعية ولمدة ثلاث سنوات في حال الموافقة على البند (الأول).

وجدير بالذكر أن الدوائية حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 88 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 136.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 35.6%.