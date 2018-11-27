شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو قطاع العقارات الإماراتي 9.7% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يرتفع زخم نمو قطاع العقارات بالدولة ليصل إلى 9.7% وذلك العام القادم.

وأوضح أن القطاع شهد نموا بنسبة 8.9% العام الحالي، مشيرا إلى أن قرارات التحفيز الحكومية ستنشط الإقبال على القطاع، وستساهم في إطلاق مشاريع جديدة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبين أن الإمارات تحتل المرتبة التاسعة عشر بين أكبر أسواق البناء والتشييد في العالم والذي يمثل نسبة تصل إلى 13.8% من إجمالي الناتج المحلي.

واختتم أمس المعرض الدولي للإسمنت والخرسانة في الشرق الأوسط فعالياته بإمارة الشارقة وذلك بمشاركة 100 شركة.

وإمارة دبي هي من أميز المناطق بالدولة وقد بلغ إجمالي التصرفات العقارية بها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وفقا لإحصائيات رسمية نحو 131 مليار درهم، من خلال 33.44 ألف صفقة عقارية.

يشار إلى أن الصفقات العقارية بالإمارة سجلت نحو 263.4 مليار درهم منذ بداية عام 2017 وحتى يوم الخميس الموافق 25 من ديسمبر الماضي.