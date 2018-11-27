شكرا لقرائتكم خبر عن أربع شركات مدرجة بالسوق السعودي تصدر صكوكاً بـ 13.9 مليار ريال خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت أربع شركات مدرجة بالسوق السعودية، صكوكا إسلامية بنحو 13.87 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري، وذلك عبر خمسة إصدارات.

وبلغ نصيب الأسواق الدولية 67.6% ما يعادل 9.37 مليار ريال، في حين بلغ نصيب السوق المحلية 32.4% بما يعادل 4.5 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت تلك الشركات هي: "السعودية للكهرباء" والتي أصدرت صكوكا إسلامية دولية بقيمة 7.5 مليار ريال، وذلك في سبتمبر الماضي، شكلت 52% من إجمالي الصكوك المصدرة.

وتم الإصدار عبر شريحتين الأولى بنحو 3 مليارات ريال والثانية بنحو 4.5 مليار ريال، تستحق الأولى بعد خمس سنوات وأربعة أشهر، فيما تستحق الأخيرة بعد عشر سنوات، وذلك لتمويل مشاريع الشركة.

وحلت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ثانياً بتلك القائمة بطرح صكوك إسلامية محلية بقيمة 3.5 مليار ريال شكلت نحو 25.2% من إجمالي الإصدارات.

وحلت ثالثا شركة دار الأركان التي أصدرت صكوكا إسلامية بقيمة 1.87 مليار ريال، شكلت 13.5% من إجمالي الصكوك.

وأخيرا، طرح البنك السعودي للاستثمار صكوكا ثانوية بقيمة مليار ريال عبر اكتتاب خاص تم خلال شهر مارس الماضي شكل 7.2% من إجمالي الصكوك المصدرة.