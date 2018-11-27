شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم رفع إسهام قطاع التعدين باقتصادها لـ64 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اعتزام السعودية رفع إسهام قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليا إلى 64 مليار دولار.

وأشار الفالح إلى أن المملكة تسعى لتوفير 160 ألف فرصة وظيفية بالقطاع بحلول عام 2030، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتنمية المناطق الأقل نموا، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح أن المملكة تسعى من خلال المشروعات التعدينية لتصبح من بين الدول العشرة الأولى في إنتاج الألمنيوم، ومضاعفة إنتاجها من الذهب ومعادن الأساس إلى 10 أضعاف إنتاجها الحالي.

يشار إلى أن تلك التصريحات جاءت على هامش المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، المنعقد بالقاهرة في الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الجاري.

وفي نفس الصدد كانت المملكة قد أطلقت الأسبوع الماضي برنامجاً استكشافياً نشطاً لليورانيوم وكانت المؤشرات الأولية إيجابية.

وكانت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد قالت العام قبل الماضي إنها تريد تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع التعدين في إطار خطة واسعة للإصلاح الاقتصادي بعدما ظل القطاع مهملا إلى حد كبير على مدى عشرات السنين.

وتتضمن جهود السعودية الرامية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي تحول المملكة تجاه استخراج الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة من البوكسيت الذي يستخدم في صناعة الألومنيوم إلى جانب احتياطيات الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.