شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين والأمير محمد بن سلمان يدشنان مشروعا نفطيا جديدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خط أنابيب نفط جديد.

والمشروع هو تعاون بين شركة أرامكو السعودية وبابكو البحرينية ويضخ ما يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويربط المشروع بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.

ولم يكن هذا هو المشروع الأول بين البلدين، حيث كشف الدكتور نبيل بن محمد العامودى وزير النقل السعودي في تصريحات صحفية خلال أكتوبر الماضي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت بالرياض أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد مع دولة البحرين الذي طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية في ذات الفترة، سيتم تمويله عبر القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار.