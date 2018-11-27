شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تضع ضوابط لعمليات التأمين الشامل على السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مشروع أولي كمسودة لضوابط التأمين الشامل على المركبات "السيارات" المؤجرة تمويليًا للأفراد وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن خطوة إعداد ونشر مسودة تلك ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة بالمملكة.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات.

ودعت"ساما" العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل يوم 26 ديسمبر المقبل وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.

وأشارت إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي.

وقالت إن تلك المسودة تعطي المستأجر الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك.

ولفتت إلى أنها تستهدف من تلك المسودة أيضا أن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر المستخدم الفعلي للمركبة.

وقالت ان ذلك يعطي الحق للمستأجر إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية بالحصول على خصم يصل إلى 60%.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى أن يتم تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظامًا بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة.

كما تهدف لإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً وكانت صالحة للاستخدام، وكذلك أن يكون تحديد مكان وطريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة).

ومن تلك الأهداف أيضا تحديد (مبلغ التحمل) من قبل المستأجر ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة.

وأن تكون "الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد" والمضمنة في الفصل الثاني من الضوابط هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك.

يشار إلى "ساما" كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في السعودية.