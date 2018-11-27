شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 113.51 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.58 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.42، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 113.60.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار منتجي الخدمات والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين من قبل بنك اليابان والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 136.2 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك حلقة نقاش عن الاقتصاد في نيويورك.