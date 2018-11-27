- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تكاليف العلاج على نفقة الدولة 95.5%.. والنفقات تتضاعف لـ930 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكاليف العلاج على نفقة الدولة "بالداخل" من خلال وزارة الصحة، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر سبتمبر الماضى.
وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة "بالداخل" 930.1 مليون جنيه، فى سبتمبر 2018، مقابل 475.7 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 95.5%.
وكانت أنباء، ترددت أن وزارة الصحة توقفت عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما رد عليه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بعد أن تواصل مع وزارة الصحة والتى أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تلك القرارات، وأنها حريصة على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين.
تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال سبتمبر 2018
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تكاليف العلاج على نفقة الدولة 95.5%.. والنفقات تتضاعف لـ930 مليون جنيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .