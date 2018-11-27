الان تتابع أرامكو: 250 مليار دولار استثمارات في قطاعي الغاز والكيماويات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، اليوم، إن الشركة تخطط لاستثمارات في قطاع الغاز بنحو 150 مليار دولار، خلال العقد المقبل، لزيادة الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا، موضحا أن إنتاج الغاز غير التقليدي سيلعب دورا حيويا في نمو قطاع الكيماويات بالمملكة.

وأضاف الناصر أن “أرامكو” لديها خطط لإقامة نشاط غاز دولي متكامل، تشمل استثمار حوالي 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في الكيماويات، عالميا، إضافة إلى استحواذات محتملة.