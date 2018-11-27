شكرا لقرائتكم «جنرال أتلانتك» تستثمر 120 مليون دولار في «بروبرتي فايندر دبي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - رويترز | منذ 7 ساعات في 27 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 26 نوفمبر 2018 / 21:30

قادت شركة الاستثمار المباشر «جنرال أتلانتك» استثماراً قيمته 120 مليون دولار واستحوذت على حصة أقلية في موقع «بروبرتي فايندر» للإعلان عن العقارات في الشرق الاوسط. وقال الرئيس التنفيذي لـ»بروبرتي فايندر» مايكل لاهياني لوكالة «رويترز» إن المبلغ سيُستثمر في المنتجات والتكنولوجيا.



وأضاف: «نريد أن نستمر في تقديم أفضل المنتجات والبيانات المتاحة للجمهور»، مشيرة إلى أن حصيلة البيع ستستخدم في التوسع في الأسواق الحالية في المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ولبنان والمغرب. ورجّح أن تضيف الشركة نحو 200 موظف إلى قوتها العاملة البالغ قوامها حالياً 450 شخصاً بحلول نهاية عام 2019، من دون أن يكشف عن حجم الحصة التي استحوذت عليها «جنرال أتلانتك»، التي تتخذ من نيويورك مقراً. وقال لاهياني إن قيمة «بروبرتي فايندر» الحالية تقترب من 500 مليون دولار، من دون الإفصاح عن رقم محدد. وكانت قيمة الموقع تقدر بـ200 مليون دولار عام عام 2016، حين اشترت شركة «فوستوك»، المدرجة في ستوكهولم، 10 في المئة من الشركة بـ20 مليون دولار.

وقال لاهياني إن الموقع، الذي تأسس عام 2007، حقق أرباحاً في السنوات الـ4 الأخيرة وسجل 6 ملايين زيارة شهرية إلى الموقع في أسواق الشرق الأوسط وأميركا الشمالية.