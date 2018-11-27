شكرا لقرائتكم إيطاليا منفتحة على خفض عجز الموازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 27 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 26 نوفمبر 2018 / 22:07

أعلن نائب رئيس الحكومة الإيطالية لويدجي دي مايو إنفتاحه على «خفض قليل» في مشروع موازنة عام 2019، ما أدى إلى ارتفاع بورصة ميلان، وما يمكن أن يساهم في تخفيف التوتر مع بروكسيل.



ورفضت المفوضية الأوروبية مدعومة من منطقة اليورو بأكملها مشروع الموازنة الإيطالية التي تتضمن عجزاً في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2.4 في المئة عام 2019 و2.1 في المئة عام 2020، ما يشكل زيادة كبيرة عن نسبة 0.8 في المئة التي كانت في موازنات الحكومة اليسارية السابقة. وتقول السلطات الأوروبية إن هذه النسبة ستؤدي إلى زيادة ديون إيطاليا المتراكمة.

وقال دي مايو لإذاعة «راديو راديكالي»: «إذا اضطررنا خلال عملية التفاوض لخفض قليل في العجز، لن يشكل ذلك مشكلة كبيرة». وأضاف: «المهم ألا يخسر شخص إيطالي واحد التدابير الموعودة» التي تنص عليها الموازنة، في إشارة إلى تعهد الائتلاف الحاكم بإصلاح عام لنظام الأجور والتقاعد. وأكّد دي مايو، زعيم حركة «خمس نجوم» اليمينية المتطرفة، أن صلب الموضوع «ليس الأرقام بل الناس».

وكان مقرراً أن يناقش رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الاقتصاد جوفاني تريا ودي مايو ونائب رئيس الوزراء الإيطالي الآخر والرجل القوي في الحكومة ماتيو سالفيني، مسألة الموازنة في وقت لاحق أمس.

وإثر تصريحات دي مايو، ارتفع مؤشر بورصة ميلانو 3.07 في المئة. ويشعر الاتحاد الأوروبي والأسواق بالقلق لأن إيطاليا تعاني أساساً من دين عام هائل يبلغ 2.3 تريليون يورو، ويشكل 131 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويحتل المرتبة الثانية في منطقة اليورو بعد اليونان.