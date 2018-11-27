شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل تحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.05% لتتداول حالياً عند 14.35$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.34$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 97.00 موضحة توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.07.

هذا ويترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 136.2 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك حلقة نقاش عن الاقتصاد في نيويورك.