شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة لليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1341 والتي تعد أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة، مقارنة بالافتتاحية عند 1.1328 بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1327.

هذا ويترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 136.2 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك حلقة نقاش عن الاقتصاد في نيويورك.