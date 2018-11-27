شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يهاجم سقف قناة سعريه هابطة - تحليل صباحي - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، ليهاجم سقف قناة سعريه هابطة تحد تداولاته الاخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 25.76 نقطة ، ليتخطى بهذا الارتفاع مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليستفيد من دعمه الإيجابي ، وليستقر أعلى مستوى 5280.00 .

لهذا وطيلة استقراره أعلى مستوى 5280.00 نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5339.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5240.00 ومستوى المقاومة 5339.18 .