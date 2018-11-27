شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.22% بما يعادل 16.33 نقطة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته الأخيرة المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 ، طيلة ثبات المقاومة 7702.25 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7702.25 . عدد أسهم الشركات الرابحة 81 عدد أسهم الشركات الخاسرة 93 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 186

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