شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحاول بسلبية – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر اللايتكوين محاولات سلبية يوم أمس ليستقر دون حاجز 30.00، ويواصل التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الهدف المنتظر يمتد ليصل إلى 23.40.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 32.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 32.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط