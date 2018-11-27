شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل ينخفض بهدوء – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل تداولات سلبية هادئة في محاولة للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.24، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.42 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط