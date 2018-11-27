شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يضغط على دعم النموذج – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الإيثريوم محاولات كسر دعم العلم المثلثي الهابط المشار له يوم أمس والذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار الاندفاع نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 90.00. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 136.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 120.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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