شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية بشكل ملحوظ بعد اختبار مقاومة القناة الهابطة يوم أمس، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً خلال الفترة القادمة، حيث يقترب السعر من ملامسة هدفنا الأول عند 3550.00 من جديد، بانتظار كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 2750.00.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 4120.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3200.00 والمقاومة 4000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط