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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب حول المقاومة 0.9990 ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، ليبقى الاتجاه التصحيحي الهابط فعالاً حتى الآن، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9900، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 0.9834 بشكل مباشر، في حين إن اختراق 0.9990 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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