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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد اختبار مستوى 0.7277 يوم أمس، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، يدعمها التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.7080 الذي يمثل هدفنا الرئيسي الأول.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7277 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستهداف مستوى 0.7437 كمحطة إيجابية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7277
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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