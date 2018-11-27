شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليستقر فوق حاجز 60.00، لكننا نلاحظ أن السعر يتحرك ضمن قناة فرعية صاعدة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط موضح بالصورة الفرعية، مما يعني بأن كسر 60.00 سيفعّل التأثير السلبي لهذا النموذج ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

من هنا، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو مناطق 56.91 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 61.10 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط