شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة المحورية – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس عند المقاومة المحورية 51.46، ويبدأ اليوم بميل هابط طفيف في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار استهداف مستويات 50.00 ثم 49.10 كمحطات رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 51.46 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي، ليستهدف مناطق تبدأ عند 54.74 وقد تمتد إلى 57.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط