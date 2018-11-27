شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم مجدداً – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة لاختبار الدعم المحوري 14.25 ولا يزال فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً حتى الآن، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستوى 14.73 بشكل رئيسي. نذكر بأن كسر 14.25 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تبدأ أهدافه السلبية عند 13.93. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.10 والمقاومة 14.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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