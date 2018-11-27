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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعود للتذبذب – تحليل - 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية من جديد، مرتكزاً على المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يعود إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً واستئناف الميل الصاعد على المدى اللحظي.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق مستوى 1208.40، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1238.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1210.00 والمقاومة 1240.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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