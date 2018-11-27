شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي كابيتال: المحفز الرئيسي لـ"سابك" استحواذ "أرامكو" ونتوقع نمو صافي دخلها 25% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الأهلي كابيتال في مذكرة بحثية حديثة لها إن المحفز الرئيسي لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"سيكون صفقة استحواذ شركة أرامكو "على حصة صندوق الاستثمارات العامة فيها.

وتوقعت شركة الأبحاث بالمذكرة التي اطلعت عليها "أخبار اليوم" أن ينمو صافي دخل "سابك"خلال العام الجاري 2018 بنسبة 24.9% على أساس سنوي إلى 23 مليار ريال، مدعوماً بارتفاع الإيرادات 16.6% على أساس سنوي، وزيادة الهوامش (96 نقطة أساس على أساس سنوي)، في المقابل انخفاض مصاريف التمويل بنسبة 50.8% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو القوي في الإيرادات مدفوعا بارتفاع التشغيل وتحسن الأسعار، في حين من المتوقع أن ترتفع هوامش الربح بسبب تحسن هوامش ربحية المنتجات.

وأضافت شركة الأبحاث أن نقاط القوة الرئيسية لسهم "سابك" هي قوة المركز المالي للشركة والقدرة على التحكم في التكاليف، إضافة الى التواجد القوي في الأسواق العالمية.

وكشفت المذكرة عن إبقاء التوصية حيال سهم "سابك"بالحياد، مع سعر مستهدف عند 121.2 ريالاً للسهم.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" قد اختار في مطلع سبتمبر الماضي بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في "سابك"، والتي تقدر بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.

وكانت مصادر قد كشفت في منتصف يوليو الماضي عن تولي بنكي "جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" مهمة المشورة في تلك الصفقة.

وقال تقرير من شركة فالكم للخدمات المالية الأسبوع الماضي إن محددات النمو طويلة المدى ل "سابك"تعتمد على عاملين أساسيين أحدهما أي عمليات استحواذ محتملة.

وأعلنت "سابك" في مطلع الشهر الجاري عن عدم المضي قدماً بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية لاستحواذ شركة "سافكو" على كامل حصتها في شركة "ابن البيطار".

جدير بالذكر أن سابك حققت صافي أرباح بلغ 18.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 14.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.