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شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة الوطنية العقارية (NRE) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك في ظل تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 2.30 نقطة ، في محاولة منه لتصحيح الاتجاه الهابط .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 88.90 ، في حالة ثبات مستوى المقاومة 94.10 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.90 ومستوى المقاومة 97.35 .
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