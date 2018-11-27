شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة الوطنية العقارية (NRE) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك في ظل تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 2.30 نقطة ، في محاولة منه لتصحيح الاتجاه الهابط .

ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 88.90 ، في حالة ثبات مستوى المقاومة 94.10 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.90 ومستوى المقاومة 97.35 .