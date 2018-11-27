شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية يتوقف عند دعم محوري – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة التجارية العقارية (ALTIJARIA) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ليظل بذلك مستنداً لمستوى الدعم المحوري 84.18 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 107.13 إلى 70.00) ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 84.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 88.56 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.70 ومستوى المقاومة 87.40 .