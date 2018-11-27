شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 0.30 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 20.00 . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 20.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.80 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 22.00 .

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