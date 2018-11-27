شكرا لقرائتكم خبر عن سفن يرتفع على اثر ثبات دعمه الحالي – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 420.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 1.00 ، ليحاول السهم بذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، أمام سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 420.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 360.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 400.00 ومستوى المقاومة 460.00 .