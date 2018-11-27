شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح في تخطي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 1.00 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 158.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 166.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 156.00 ومستوى المقاومة 164.00 .