شكرا لقرائتكم خبر عن تجاري ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك التجاري الكويتي (CBK) في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.61% بما يعادل -8.00 نقطة ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 539.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 480.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 480.00 ومستوى المقاومة 539.00 .

شكرا لقرائتكم خبر عن تجاري ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 27-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .