شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان في طريقه للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.10% بما يعادل 11.00 نقطة ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 520.00 ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 539.00 ، طيلة ثبات الدعم 520.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 520.00 ومستوى المقاومة 539.00 .