شكرا لقرائتكم خبر عن أصول يمحو جميع خسائره – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة أصول للاستثمار (OSOUL) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 53.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويمحو جميع خسائره تلك ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته الاخيرة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع ملحوظ في احجام التداول . ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 50.00 ، طيلة ثبات المقاومة 60.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 60.00 .

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