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شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 27-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة المتكاملة القابضة (INTEGRATED) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليتخلص السهم بهذا الارتفاع من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ولينجح في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.22% بما يعادل 19.00 نقطة ، ليهاجم السهم بدوره مستوى المقاومة 872.21 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 969.60 إلى 812.00) .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 872.21 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 890.80 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8500.00 ومستوى المقاومة 890.80 .
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