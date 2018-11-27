شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار خام نيمكس وخام برنت متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتستأنف مسيرات التراجع التي توقفت مؤقتاً بالأمس ضمن عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخير وذلك على الرغم من الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي الذي يوضح ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 03:44 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.54% لتتداول حالياً عند مستويات 51.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.63$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 0.28% لتتداول عند 60.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.48$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.01 موضحة ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له في قرابة أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.07.

هذا ويترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 136.2 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك حلقة نقاش عن الاقتصاد في نيويورك.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا يوم الخميس الماضي أفادت وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج ومصدر للنفط لدى منظمة أوبك، لم تخفض إنتاجها من النفط خلال تشرين الثاني/نوفمبر، موضحاً أن مستويات الإنتاج السعودي خلال هذا الشهر تفوق مستويات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متجاوزه حاجز 10.7 مليون برميل يومياً.

ونوه أيضا الفالح في نهاية الأسبوع الماضي أن الطلب الخارجي على النفط السعودي سينخفض بحلول كانون الثاني/يناير المقبل وأن بلاده سوف تستجيب لهذا الانخفاض، ويذكر أنه صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها متفقون على الحاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال العام المقبل مقارنة بمستويات إنتاج الشهر الماضي للحفاظ على توازن الأسواق.

كما صرح الفالح آنذاك أن المملكة العربية السعودية تعتزم خفض إمداداتها النفطية خلال كانون الأول/ديسمبر القادم بالتزامن مع إجراء بعض أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الإنتاج هناك، وأن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً في الشهر القادم مقارنة بمستويات الشهر الجاري بسبب انخفاض الطلب الموسمي على النفط الخام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا يوم الأربعاء الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريه له عبر حاسبه الرسمي على تويتر "أسعار النفط تنخفض. رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. استمتعوا بذلك! 54$, كانت 82$. شكراً للسعودية, ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر!"، وجاء تلك التغريده في أعقاب تراجع أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام.

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير في مطلع الأسبوع الماضي لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

ونود الإشارة لكون وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك نوه في مطلع الأسبوع الماضي إلى أهمية اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة قرار متوازناً حيال مستويات الإنتاج، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حيال مستويات الإنتاج في العام المقبل أي بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأفاد نوفاك أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مشارك مع منظمة أوبك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.6 مليون برميل يومياً، تعتزم توقيع اتفاق مع أوبك حيال مستويات الإنتاج، إلا أن ذلك الأمر سيتم مناقشته خلال اجتماع منظمة أوبك المقبل مع حلفائها في 20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، الأمر الذي جاء ذلك مخالفاً للتقرير التي تطرقت مؤخراً لعزم أوبك وحلفائها خفض الإنتاج بواقع 1.4 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، نوه أيضا رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مطلع الأسبوع الماضي لكون قيام المنتجين الرئيسين بخفض إنتاج النفط قد يكون له أثار سلبية على الأسواق، داعياً بذلك المنتجين بأن يتحلوا بالقرارات السليمة في هذه الأيام الصعبة، ومضيفاً أن إعفاءات الولايات المتحدة لصادرات إيران النفطية التي فاقت توقعات الأسواق وارتفاع النفطي الصخري الأمريكي أدى لانخفاض الأسعار.

هذا وقد أفادت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي استقرار الإنتاج الأمريكي من النفط عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة، لكون ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في أكثر من 13 شهراً في مطلع الأسبوع الجاري جاء ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تراجعها الأسبوع الماضي للأسبوع السابع على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ الربع الثالث من عام 2016 في ظلال تشكك الأسواق في قدرة أوبك على احتواء والحد من فائض العروض النفطي.

وبالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية، ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء الأسعار، التي استأنفت مع مطلع تداولات جلسة اليوم مسيرات التراجع.